Jorge Salgado, presidente do VascoFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 08/06/2022 19:43

Buscando um substituto para Zé Ricardo, que se acertou com o Shimizu S-Pulse, do Japão, no domingo, o Vasco delimita suas buscas com a 777 Partners para encontrar um novo comandante em breve.



De acordo com a Rádio Grenal, João Henriques foi apresentado à diretoria do Vasco e é visto com bons olhos. A expectativa é de que as conversas avancem nos próximos dias.

A carreira do técnico português de 49 anos foi feita basicamente em Portugal, com experiências pelo Paços de Ferreira, Santa Clara, Vitória SC e Moreirense, de onde saiu em novembro do ano passado.

Em abril, ao ser cogitado como possível técnico do Internacional, Henriques garantiu que veria com bons olhos uma 'aventura' no Brasil.

"Sou treinador do mundo e o Brasil é também um daqueles campeonatos que me fascina, pelas torcidas que são fantásticas, cada jogo é uma festa uma alegria, os jogadores têm muito talento. Obviamente que participar num campeonato desses é tremendo e depois tem clubes com uma dimensão incrível que cativa qualquer treinador. Sim, é um objetivo se houver oportunidade de treinar no Brasil", garantiu em declarações ao site 'transfer24'.