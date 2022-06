Emílio Faro - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/06/2022 20:25

Rio - O Vasco ainda não tem um alvo definido para substituir Zé Ricardo no comando da equipe. Por conta disso, a tendência é que o Cruzmaltino seja comando novamente pelo interino Emílio Faro no próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

Faro treinou o Cruzmaltino pela primeira vez na última terça-feira, na vitória por 3 a 2 sobre o Náutico, em Recife. Como o clube carioca ainda não alinhou quem será o novo treinador com a 777 Partners, o profissional deve seguir à beira do campo.

Atualmente, o Vasco é o vice-líder da Série B, atrás justamente do Cruzeiro. Em caso de vitória, o Cruzmaltino diminui para quatro pontos a distância do líder.