Publicado 09/06/2022 13:59

Rio - O Vasco segue mapeando o mercado, junto à 777 Partners, em busca de um novo treinador. De acordo com a "ESPN", um dos nomes que entraram em pauta no Cruzmaltino foi o do técnico português Vasco Seabra, seu "xará", que atualmente comanda o Marítimo.

Com apenas 38 anos, Seabra é visto como um treinador da nova geração de Portugal. O Vasco chegou a iniciar os contatos, mas a negociação é considerada difícil. Apesar de acompanhar o mercado brasileiro, o treinador tem o desejo de permanecer na Europa neste momento.

Além de Seabra, o Vasco também trabalho com o nome de outro português: João Henriques. O treinador, de 49 anos, seria mais acessível, já que está sem clube desde que deixou o Moreirense, de Portugal, em novembro de 2021.

Diante da indefinição, a tendência é que o Vasco seja novamente comandado pelo auxiliar Emílio Faro no próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Maracanã.