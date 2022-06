Vasco vai encarar o Cruzeiro neste domingo - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 09/06/2022 11:48

Rio - Cauteloso na busca por um novo técnico, o Vasco deverá ter o rendimento da equipe e o resultado da partida contra o Cruzeiro, no próximo domingo, como decisivo na contratação de um novo treinador. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube deverá acelerar ou não a procura dependendo de como a equipe se comportar no Maracanã.

O entendimento do Cruzmaltino é que o clima e o trabalho gerado pela atual comissão técnica do Vasco é muito positivo. Mesmo com a saída de Zé Ricardo, os profissionais têm dado suporte aos dirigentes para terem cautela na busca de um novo treinador para dirigir o clube carioca.

Em processo de transição para a SAF, o Vasco entende que o nome escolhido precisa ser bastante avaliado pela diretoria e também pela 777 Partners. O Cruzmaltino não abriu nenhuma negociação, mas vem avaliando nomes e já escolheu o perfil do novo treinador.

Uma possível efetivação de Emílio Faro como técnico é improvável, mas o profissional conta com o apoio dos dirigentes. Em terceiro lugar na Série B, o Vasco é o único invicto da competição. Em 11 partidas, a equipe carioca venceu cinco jogos e empatou seis.