Juninho no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Juninho no treino do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/06/2022 18:35

Enquanto os titulares do Vasco na vitória por 3 a 2 sobre o Náutico, pela Série B, ficaram na academia, o restante do elenco foi a campo e com uma novidade. Recuperado de lesão na coxa esquerda, Juninho participou da atividade e passa a ser uma opção para o confronto de domingo contra o Cruzeiro, às 16h no Maracanã.

O volante ficou fora dos últimos três jogos, mas desde a última semana já estava em trabalho de transição com a preparação física. Como Andrey desfalcará o time por estar com a Seleção Sub-20, o interino Emílio Faro ganha mais um nome para disputar a posição, além de Matheus Barbosa.



Também voltam a ficar à disposição Quintero e Palacios, que cumpriram suspensão automática contra o Náutico. Por outro lado, Erick ainda está em trabalho de transição e seu aproveitamento no domingo é mais difícil.