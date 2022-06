Maracanã - Foto: Divulgação/Twitter Maracanã

Publicado 10/06/2022 10:30

Rio - Interessado na administração do Maracanã, o Vasco não deverá mais conversar com o Flamengo e com o Fluminense para gerir de forma conjunta o estádio. De acordo com informações do canal "Atenção, Vascaínos", o Cruzmaltino planeja apresentar uma proposta para tentar administrar o estádio sozinho.

A oferta cruzmaltina passa pelo investimento da 777 Partners. A empresa norte-americana irá assumir em breve o controle do futebol do Vasco e terá papel decisivo na proposta de administração do clube. A diretoria vascaína vai cobrar o governo do Estado do Rio sobre a licitação do Maracanã.

O Vasco deseja gerir o Maracanã porque São Januário deverá passar por um processo de reforma com a chegada da 777 Partners. Além disso, o clube carioca deseja fortalecer a sua relação com o estádio. Neste domingo, o Cruzmaltino vai enfrentar o Cruzeiro no casa cheia no palco da final da Copa do Mundo de 2014.