André JardineLucas Figueiredo/CBF

Publicado 10/06/2022 16:00

Rio - Vasco e 777 Partners finalmente definiram quem será o principal alvo para ser o novo treinador do clube. Trata-se de André Jardine, campeão olímpico com o Brasil em Tóquio e que atualmente comanda o Atlético San Luís, do México. A informação é do site "GE".

De acordo com o portal, o Cruzmaltino ainda não iniciou as negociações, mas já sabe as condições para trazer Jardine. Até o momento, que mais dificulta a contratação é a multa rescisória com o San Luís. A 777 ainda analisa se irá investir dinheiro na contratação de um treinador antes da aprovação da SAF, que deve acontecer em julho.

A experiência de Jardine em trabalhar com atletas jovens foi algo que pesou para o Vasco e a 777. Além da Seleção olímpica, Jardine tem passagens por categorias de base de Inter, Grêmio e São Paulo, além das Seleções sub-20 e sub-23.

Apesar de Jardine ser o favorito, o clube também já definiu Umberto Louzer como seu plano B. Desempregado desde que deixou o Atlético-GO, em maio, o fato de estar livre no mercado pode pesar a favor do treinador caso o acerto com o campeão olímpico não aconteça. Enderson Moreira, ex-Botafogo, e Maurício Souza, ex-sub-20 do Flamengo, também foram cotados, mas estão descartados.