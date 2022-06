Andrey Santos está no Vasco desde os seis anos - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 10/06/2022 17:15

Rio - Joia do Vasco, o volante Andrey Santos será observado de perto pelo Barcelona. De acordo com o site "GE", o clube europeu enviou um olheiro para acompanhar o desempenho do jogador no quadrangular disputado pela seleção brasileira sub-20 no Espírito Santo contra Paraguai, Equador e Uruguai.

O representante do clube espanhol esteve na arquibancada do Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, na última quarta-feira, quando o Brasil venceu o Paraguai, mas Andrey não foi a campo pois atuou no dia anterior pelo Vasco contra o Náutico, em Recife, pela Série B. Os espanhóis terão uma nova chance nesta sexta, às 20h30, quando o Brasil enfrenta o Equador.

Andrey tem contrato com o Vasco até agosto de 2023, mas já tem conversas avançadas para renovar. Sua multa rescisória é de 30 milhões de euros (R$ 157,2 milhões) para clubes do exterior e 14 milhões de euros (R$ 73,3 milhões) para o mercado interno.