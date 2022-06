Juan Quintero - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/06/2022 15:34

Rio - Reforço contratado pelo Vasco para a atual temporada, o colombiano Juan Quintero caiu nas graças dos torcedores por boas atuações. Aos 27 anos, o jogador passou por Fortaleza e Juventude antes de chegar ao Rio de Janeiro. Ao relembrar o seu primeiro clube no Brasil, Quintero elogiou Rogério Ceni, ex-treinador do Flamengo, que dirigia o Leão na sua chegada.

"O Ceni é como um pai para mim. Eu gosto muito dele, ele gosta de mim, e aprendi muito com ele. Muita coisa para a minha vida pessoal e futebolística. Quem sabe um dia ele não esteja aqui no Vascão, para eu compartilhar com ele de novo (risos). Sempre nos falamos, até hoje. Natal, aniversário... A gente é muito próximo. Era quase um pai para mim e ficamos com uma relação muito boa", afirmou em entrevista ao "UOL".

Ao abordar o atual momento pelo Vasco, o defensor elogiou bastante o clima no grupo. No momento, o Cruzmaltino está invicto na Série B, com cinco vitórias e seis empates em 11 partidas na competição.

"O ambiente é muito bom, é uma família aqui. Eu já tive times com muita discórdia, ciúme de quem joga e quem não joga. Aqui não, aqui é tudo muito natural, grupo muito unido. Se respeita muito a decisão da comissão técnica e isso faz com que se forme uma família. Isso é muito bom para o andamento no campeonato, porque vamos precisar de todo mundo. Todo mundo vai ser importante em um momento", disse.