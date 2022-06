Raniel, atacante do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/06/2022 11:00

Rio - O Vasco vai finalizando a preparação para a partida deste domingo (12), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico interino Emílio Faro pode contar com um retorno importante para o jogo contra o líder da competição.

Trata-se do atacante Raniel, principal peça de ataque do Vasco nesta temporada, que não atuou na vitória por 3 a 2 sobre o Náutico por conta de dores na coxa esquerda. O centroavante, de acordo com a Rádio Tupi, voltou a treinar com bola na sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa.

Com mais de 60 mil ingressos vendidos, o Vasco vai em busca da manutenção de sua invencibilidade contra o líder isolado da Série B, que soma 28 pontos. O Cruzmaltino tem 21 e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação.