Emílio Faro - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 12/06/2022 12:53

Rio - De volta ao Maracanã após três meses, e desta vez como mandante, o Vasco encara o líder Cruzeiro neste domingo, às 16h, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe, que será comandada pelo técnico interino Emílio Faro, teve a lista de jogadores relacionados divulgada e, conta com quatro desfalques. Entregues ao departamento médico, Erick, Ulisses e Sarrafiore ficarão de fora. Enquanto Andrey Santos cumprirá suspensão.

Confira a lista de jogadores relacionados do Vasco:

O clássico nacional contará com o Maracanã cheio, já que todos os 65 mil ingressos comercializados foram vendidos. E, não só por isso há motivos para entusiasmos das duas torcidas. Após ambas as equipes fracassarem na tentativa de acesso à Série A na temporada passada, Cruzeiro e Vasco vivem bons momentos e figuram o topo da tabela. O time mineiro possui 28 pontos e lidera a tabela, enquanto o clube vascaíno ocupa a terceira colocação, com 21 pontos.