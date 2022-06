Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 12/06/2022 17:53 | Atualizado 12/06/2022 18:16

Rio - De volta ao Maracanã, o Vasco fez a alegria dos mais de 63 mil torcedores que compareceram ao estádio neste domingo. Diante do líder Cruzeiro, a equipe de São Januário venceu mais uma na Série B. Com o placar de 1 a 0, o Cruzmaltino reduziu a vantagem da Raposa na ponta para quatro pontos. O resultado manteve o clube carioca em terceiro lugar, consolidado na zona de acesso para a elite do futebol brasileiro.

O gol único da partida foi marcado por Getúlio no primeiro tempo. As duas equipes fizeram um duelo muito equilibrado, com poucas chances e o Vasco levou a melhor por conseguir aproveitar a oportunidade que teve. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou 12º jogo de invencibilidade na competição. São seis vitórias e seis empates.

O clube de São Januário só voltará aos gramados no próximo sábado. O adversário será o Londrina, do Paraná, fora de casa. Já o Cruzeiro vai buscar a reabilitação na próxima quinta-feira, contra a Ponte Preta, em Belo Horizonte.

Getúlio comemora seu gol Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco começou a partida tentando controlar as ações no Maracanã. Com dificuldades de construir jogadas ofensivas, o Cruzmaltino assustou em lances de bola parada, ambos com Anderson Conceição. O script foi bem parecido. Nenê cobrou escanteio e o zagueiro apareceu para cabecear. Os dois lances terminaram com finalização por cima do gol do Cruzeiro.

Buscando mais as ações ofensivas, o Vasco chegou ao seu gol aos 23 minutos. Em contra-ataque, Gabriel Pec achou Nenê pela esquerda, o veterano cruzou e Getúlio ganhou da marcação do clube mineiro, apareceu para concluir, de cabeça, e abrir o placar para os cariocas no Maracanã.

Atrás do placar, o Cruzeiro foi para cima e por pouco não empatou logo depois. Quatro minutos após o gol vascaíno, Bidu cobrou falta, Thiago Rodrigues espalmou e a bola sobrou livre para Edu, que perdeu uma oportunidade incrível. A sequência do lance acabou invalidade pela arbitragem, que assinalou impedimento.

A partida seguiu aberta com as duas equipes tentando buscar o ataque. Porém, nenhuma grande oportunidade de gol acabou sendo criada e o Cruzmaltino foi para o intervalo com a vantagem de um gol.

O segundo tempo começou com o Vasco recuando o seu posicionamento e esperando o Cruzeiro para tentar matar o duelo em um contra-ataque. A marcação cruzmaltina era boa e a Raposa tinha dificuldades de criar, no entanto, também não conseguia ter velocidade e aproveitar as brechas dos visitantes.

Aos 17 minutos, em um vacilo vascaíno, o Cruzeiro quase empatou. Rafael Silva recebeu com liberdade e finalizou cruzado, a bola sobrou para Bidu, que chutou para o gol, Thiago Rodrigues já estava vencido no lance, mas praticamente em cima da linha, Quintero apareceu para salvar o clube carioca.

Os últimos minutos foram de tentativas dos visitantes, a grande maioria em cruzamentos. Porém, a dupla de defensores mostrou competência pelo alto, além do goleiro Thiago Rodrigues. Com isso, o Vasco segurou o placar favorável fazendo a alegria dos 63.608 presentes no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1X0 CRUZEIRO



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA / RS)

Cartões amarelos: Matheus Barbosa (VAS); Geovane, Neto Moura (CRU)

Cartões vermelhos: -

Renda / Público: R$ 2.284.230,58 / 58.659 pagantes (63.608 presentes)

Gol: Getúlio, aos 23 minutos do primeiro tempo



VASCO: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero (Danilo Boza), Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Matheus Barbosa (Juninho), Nenê (Palacios); Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio (Raniel). Técnico: Emílio Faro



CRUZEIRO: Rafael Cabral, Geovane Jesus (Rafael Santos), Oliveira e Zé Ivaldo; Leo Pais (Rafa Silva), Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin (Filipe Machado) e Matheus Bidu; Jajá (Daniel Júnior) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.