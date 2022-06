Escalação do Vasco - Reprodução / Twitter

Escalação do Vasco Reprodução / Twitter

Publicado 12/06/2022 15:18 | Atualizado 12/06/2022 15:24

Rio - O Vasco está escalado para o duelo diante do Cruzeiro, neste domingo (12), às 16h, (horário de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o técnico interino Emílio Faro optou por fazer duas mudanças em relação ao jogo anterior. Quintero e Matheus Barbosa iniciarão entre os onze primeiros, em comparação ao duelo com o Náutico, e ocupam os lugares respectivos de Danilo Boza e Andrey, que se apresentou à seleção sub-20.

Com isso, o Vasco foi definido da seguinte forma: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Matheus Barbosa e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio. No banco de reservas, estão à disposição: Bruno Nazário, Danilo Boza, Hedhe Halls, Isaque, Juninho, Luiz Henrique, Palacios, Raniel, Riquelme, Vitinho, Weverton e Zé Gabriel.

Cruzeiro e Vasco vivem bons momentos e figuram o topo da tabela. O time mineiro possui 28 pontos e lidera a tabela, enquanto o clube vascaíno ocupa a terceira colocação, com 21 pontos.