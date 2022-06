Imagem digitalizada do acervo do Vasco, aquarela em homenagem ao bicampeonato de remo, em 1905 e 1906, será referência do ingresso em NFT - Divulgação

Imagem digitalizada do acervo do Vasco, aquarela em homenagem ao bicampeonato de remo, em 1905 e 1906, será referência do ingresso em NFTDivulgação

Publicado 13/06/2022 15:41 | Atualizado 13/06/2022 16:19

Imagens raras do acervo digitalizado do Vasco serão referência para os novos colecionáveis digitais do clube. A principal novidade do novo lançamento, previsto para a segunda quinzena de julho, é que os ingressos em NFTs (tokens não fungíveis) também darão acesso a experiências em São Januário.



Serão três tipos de ingressos em NFT para comprar. Um deles dará possibilidade de o torcedor visitar o Espaço Experiência, local interativo na antiga Sala de Troféus de São Januário. Outro dará direito ao Tour da Colina, a visita guiada à sede vascaína. E o terceiro será válido para as duas visitas.



Os ingressos em NFTs terão imagens inéditas (digitalizadas do acervo do Vasco) a cada mês. Entre elas já estão escolhidas: as joias do Almirante, uma imagem da revista de 1940 que faz alusão ao navegador, foto da equipe de remo de 1901 e uma aquarela em homenagem ao bicampeonato de 1905 e 1906, os primeiros títulos de expressão do clube.



Parceira do clube, a Block4 integrará a catraca de entrada da sede de São Januário com o NFT, para liberar o acesso com o ingresso digital. Com essa tecnologia, no futuro será possível comercializar ingressos para jogos utilizando blockchain.



Recentemente, o Vasco lançou colecionáveis em NFT em homenagem a Roberto Dinamite que, assim como outros produtos digitais, podem ser adquiridos na plataforma https://vasco.tibs.app.



A tecnologia de tokens não fungíveis (NFT) é um selo digital associado a um item que garante a sua autenticidade, permitindo que os colecionáveis digitais sejam comprados, trocados e vendidos entre os torcedores.