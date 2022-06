Emilio Faro durante treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 13/06/2022 09:00

Rio - No seu segundo jogo à frente do Vasco, o treinador interino Emílio Faro conseguiu a sua segunda vitória pela equipe carioca. Com um Maracanã com mais de 63 mil torcedores, o clube carioca derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 e se consolidou ainda mais no G-4 da Série B. Ao fim da partida, o profissional elogiou a forma como a equipe encarou a "final" contra o líder da competição.

"O sentimento vai de encontro ao que a gente conversou antes do jogo. A gente tinha de usufruir desse público que estava previsto. Era um jogo no Maracanã, com duas equipes tradicionais se enfrentando em um ambiente que não as pertence. Viemos a um jogo de 12ª rodada, mas com aparência total de final de campeonato. Chegamos aqui e disputamos o jogo como tal. Usamos a máxima do futebol: decisão não se joga, se ganha. E conseguimos", disse.

A vitória sobre o Cruzeiro deverá ser a última de Faro no comando do Vasco. O Cruzmaltino acertou com Mauricio Souza, ex-treinador das categorias de base do Flamengo, que poderá fazer a sua estreia no próximo compromisso do Vasco contra o Londrina pela Série B. Emílio falou sobre o trabalho que vem sendo feito no clube.

"Quem chegar vai encontrar uma plantação com bom adubo, uma área pavimentada. Não se trata do Emílio. Se trata do Vasco. A gente vive um mundo hoje com tantas pessoas querendo o topo. Mas eu tenho muito orgulho do que faço há 35 anos no futebol: dar suporte a quem está no topo", disse.