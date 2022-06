Maurício Souza é anunciado como novo técnico do Vasco da Gama - Reprodução/Twitter Vasco

Publicado 13/06/2022 14:13 | Atualizado 13/06/2022 15:20

Rio - Agora é oficial, Mauricio Souza, de 48 anos, é o novo treinador do Vasco. O clube carioca anunciou a contratação de treinador. Será a primeira oportunidade dele como treinador efetivo de uma equipe profissional. Antes disso, ele havia trabalhado no Flamengo e no Athletico-PR como auxiliar permanente. Maurício assinou até o fim do ano.

A contratação de Mauricio Souza foi definida pelo clube carioca após uma semana de avaliação. A 777 Partners era um pouco reticente ao acordo pela inexperiência do novo treinador. O Vasco tentou outras opções como André Jardine, que dirige o Atlético San Luis, do México, mas o orçamento reduzido não permitiu que o Cruzmaltino pudesse custear o valor da multa.

Conhecido pelo seu trabalho no Flamengo, Mauricio Souza também trabalhou na base do Botafogo e teve trajetória vitoriosa. Antes de se tornar treinador das divisões de base e auxiliar técnico, Maurício Souza foi jogador de futebol e defendeu o América nos anos de 1990.

O treinador irá assumir o Vasco em boa fase pela Série B. Até o momento, o clube carioca atuou em 12 partidas na Série B. Com seis vitórias e seis empates, o Gigante da Colina ocupa a terceira colocação.