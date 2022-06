O quadrinista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica - Lailson dos Santos/ Divulgação

O quadrinista Mauricio de Sousa, criador da Turma da MônicaLailson dos Santos/ Divulgação

Publicado 13/06/2022 18:56

A inesperada publicação do criador da Turma da Mônica pegou todos de surpresa. Nos comentários, muitos torcedores fizeram memes e brincadeiras sobre a situação. Confira:

Irmão, ta arranjando desculpinha? Qual vai ser?? É PRA GARANTIR O ACESSO — Vashexa (@lucassmbravo) June 13, 2022

Maurício Souza, ex-Flamengo, assinou com o Vasco da Gama até o final deste ano. O treinador, inclusive, já estará na beira do campo no confronto com o Londrina, no próximo sábado (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Café. O duelo será válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.