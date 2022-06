Alisha Lehmann é namorada de Douglas Luiz - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2022 13:45

Rio - De férias no Rio de Janeiro, Douglas Luiz e Alisha Lehmann vem aproveitando as belezas da cidade maravilhosa. Neste domingo, o casal esteve presente no Maracanã para acompanhar a vitória do Vasco em cima do Cruzeiro por 1 a 0.

Douglas Luiz e Alisha Lehmann Divulgação / Vasco

Douglas Luiz cresceu na comunidade da Nova Holanda no Complexo da Maré, um dos maiores conjuntos de favelas do Rio de Janeiro. Semana passada, o jogador levou a namorada para conhecer o local onde nasceu.A namorada do volante atua no time feminino do Aston Villa. Alisha Lehmann é suíça, tem 23 anos e teve passagens por outros clubes da Premier League como West Ham e Éverton. Além de ser destaque do Aston Villa, Alisha também é frequentemente convocada para a Seleção Suíça.Douglas Luiz está com 24 anos. O volante iniciou sua carreira no Vasco e possui uma identificação forte com o clube carioca. Em 2017, foi vendido ao Manchester City e depois transferido para o Aston Villa. O jogador também esteve presente na conquista dos Jogos Olímpicos de Tóquio com a Seleção Brasileira em 2020.Douglas Luiz e Alisha Lehmann assumiram romance no início do ano e vem conquistando o coração dos fãs com as fotos que postam nas redes sociais. Atualmente, o casal é muito conhecido e admirado na Inglaterra e no Brasil.