Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 14/06/2022 16:31

Figueiredo Daniel Ramalho/Vasco da Gama Rio - Um dos destaques do Vasco da Gama na atual temporada, o jovem atacante Figueiredo vem despertando olhares de clubes de todo o país. Segundo informações dos jornalistas Tiago Marchezini e Vinícius Furlan, o Athletico-PR é um dos interessados na contratação do jogador de 20 anos.

No entanto, a própria diretoria do Furacão já está ciente que a negociação não será fácil, especialmente pelo momento em que vive o jogador. Porém, por ainda ser considerado um jogador em desenvolvimento, os dirigentes do Athletico vivem na expectativa de fazer um investimento um pouco mais caro, mas com altas chances de retorno no futuro, caso consigam vender o jogador por um valor maior do que foi investido.

Desde que estreou pelo elenco profissional do Vasco da Gama, Figueiredo foi destaque por conta de sua finalização. Especialista em chutes de longa distância, o atacante, que esteve em campo em 21 oportunidades na atual temporada, marcou dois golaços de fora da área, e deu duas assistências para seus companheiros.