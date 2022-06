Maurício Souza, novo técnico do Vasco da Gama - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 14/06/2022 14:58 | Atualizado 14/06/2022 17:23

Rio - O Vasco apresentou na tarde desta terça-feira (14) Maurício Souza como novo treinador da equipe. Assinando com o clube até o fim da temporada, o profissional chega ao CT Moacyr Barbosa junto ao auxiliar João Eduardo.

Não é o primeiro contato de Maurício com o Vasco da Gama. Quando jovem, atuou nas categorias de base do futsal cruzmaltino. Em entrevista coletiva concedida, o novo técnico revelou que está realizando um sonho de infância.

"Quando você vê a possibilidade de viver esse ambiente profissional no seu clube de infância... É um sonho que persigo há muito tempo e nunca desisti. É diferente você trabalhar no clube onde você cresceu torcendo, indo ao Maracanã, é diferente. Estou me contendo aqui, mas estou muito feliz nesse momento", disse.

Esta será a primeira temporada de Maurício Souza como técnico efetivo de um time principal. Antes, havia comandado jogos pontuais do Flamengo nos inícios de Campeonato Carioca. Para ele, o desafio é grande, existe pressão, mas se considera preparado.

"Tento tratar com naturalidade porque fui isso que busquei o tempo todo. É o maior desafio da minha carreira. Me preparei para isso. É sem dúvida um desafio muito grade. Sei da pressão que vou encontrar. Estou bem tranquilo, aceito o desafio de forma calma. O tempo todo busquei esse momento na minha vida. Tenho que tratar com naturalidade, entender as possíveis rejeições e buscar os resultados", destacou.

Invicto na competição sob os comandos de Zé Ricardo e Emílio Faro (auxiliar permanente), o Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h, contra o Londrina, no Estádio do Café, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.