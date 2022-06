João Eduardo - Daniel Ramalho / Vasco

João EduardoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/06/2022 12:00

Rio - Além de Mauricio Souza, o Vasco acertou a contratação do auxiliar português João Eduardo. Contratado de forma independente do novo treinador, o profissional, de 28 anos, tem no currículo trabalhos em grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona e Manchester United. Mesmo sem conhecer o novo técnico, João recebeu o aval para ser o braço direito de Mauricinho no Cruzmaltino. As informações são do portal "globoesporte.com".

Em entrevista ao jornal português "A Bola", João Eduardo comentou sobre o acerto com o Vasco. "O convite não veio diretamente do Maurício Souza, pois eu não o conhecia. Havia o interesse do Vasco da Gama em contar comigo e, desta vez, surgiu realmente a oportunidade para juntar-me na posição que queria: auxiliar técnico", disse.

O primeiro trabalho de João Eduardo no Brasil foi no Cuiabá, ao lado de Alberto Valentim. No clube do Mato Grosso, o português conheceu Jorginho, treinador do Atlético-GO, com passagens pelo Vasco como técnico e jogador. Foi por pessoas ligadas ao tetracampeão que Carlos Brazil, dirigente do clube, ouviu o nome do auxiliar pela primeira vez e o manteve em seu radar. A saída de Cléber dos Santos, auxiliar de Zé Ricardo, abriu brecha para a chegada do português.

No futebol europeu, João trabalhou com nomes importantes como José Mourinho e Ernesto Valverde. No clube carioca, o português também encontrou um velho conhecido do Cuiabá, o zagueiro Anderson Conceição.

"Foi a primeira experiência dele no Brasil. Gostei muito, ótimas ideias, um cara que estuda muito, apesar de ser novo. Tem ótimas coisas para agregar, muito profissional, vai chegar para somar com a nossa comissão fixa, que é muito boa também. É um cara tranquilo e muito bom profissional", disse o defensor em entrevista ao portal "globoesporte.com".