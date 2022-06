Andrey Santos é uma das apostas do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 16/06/2022 13:00

Em meio à crise financeira pelo segundo ano seguido na Série B, o Vasco pôde dar espaço a jovens das divisões de base. E eles têm aproveitado a oportunidade, tanto que quatro deles são constantemente utilizados durante a temporada. Andrey Santos comemorou o bom desempenho dele e dos companheiros Gabriel Pec, Figueiredo e Juninho.

"Eu me sinto muito feliz pelo trabalho que vem sendo realizado, no profissional e na base. Eu, Pec, Figueiredo, Juninho... Muito feliz pelo momento dos meninos da base. A gente sempre procura estar junto, um ajudando o outro. É importante essa relação", afirmou Andrey, que admitiu que a transição da base para os profissionais pode ser um problema se não houver apoio.



"Tem alguns garotos que levam um pouco mais de tempo para se adaptar e outros se adaptam mais rapidamente. A minha foi feita da melhor maneira possível, da maneira certa. O estafe sempre me apoiou e passou bastante confiança para eu poder desempenhar o melhor dentro de campo".



Dos quatro jovens da base, três têm sido constantemente titulares, enquanto Juninho ainda sofre com problemas físicos, mas quando está à disposição é aproveitado, mesmo entrando no segundo tempo. Já Andrey Santos, após defender a Seleção Sub-20, deve voltar à equipe neste sábado, quando o Vasco enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, às 16h.