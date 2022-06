Andrey Santos no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey Santos no treino do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/06/2022 17:16

Após defender a Seleção Sub-20, Andrey Santos volta ao Vasco para tentar seguir como titular pelos profissionais. Aos 18 anos e sob os olhares de grandes clubes, como o Barcelona, o jovem volante aposta na personalidade para manter o bom momento com a camisa vascaína.

"É uma coisa que eu carrego comigo (personalidade), é fundamental, ainda mais para um garoto. Sair do simples e poder fazer o que você tem confiança para executar. Fico feliz por ter essa personalidade. Graças a Deus tenho desempenhado meu futebol da melhor maneira. Quando comecei estava meio tímido, mas meus companheiros me ajudaram a ficar tranquilo", afirmou.



Com contrato até agosto de 2023, Andrey ainda não chegou a um acordo sobre a renovação, o que inclusive adiou um maior aproveitamento dele na temporada. Desde que se firmou com Zé Ricardo, as conversas com a diretoria avançaram, mas ainda não houve um acerto. Durante o período, um olheiro do Barcelona chegou a acompanhá-lo durante jogos pela Seleção Sub-20, mas o volante se mantém tranquilo em relação ao futuro.



"Não tenho essa pressa. Vai acontecer no momento certo. Ficando aqui mais tempo ou indo embora amanhã, quero ajudar o Vasco da melhor maneira possível", disse Andrey, que também avaliou a experiência pela Seleção Sub-20, onde foi capitão.



"É sempre um sonho representar meu país. Já tenho bastante jogos na Seleção, em outras oportunidades já fui capitão, mas desta vez foi especial para mim".