Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/06/2022 16:49

Rio - Principal jogador do Vasco, Nenê falou sobre a sensação de ver o Maracanã tomado por quase 65 mil torcedores na vitória por 1 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo. Em entrevista ao "Seleção SporTV", o camisa 10 destacou a força da torcida cruzmaltina.

"Foi um momento indescritível. Na minha idade, jogar em um dos maiores templos do futebol mundial, com 65 mil vascaínos apaixonados cantando o jogo todo, é um privilégio para poucos. Ainda mais na Série B. Aí você realmente vê a diferença da torcida do Vasco. Uma torcida que ama seu clube, não importa a situação. E esse apoio tem sido fundamental para buscarmos nosso objetivo, que é o G-4 e subir para a Série A. Foi um momento único e conseguimos coroá-lo com uma vitória", disse Nenê.

Questionado sobre as diferenças de jogar no Maracanã e em São Januário, o meia admitiu que os adversários se sentem mais pressionados na Colina.

"Acredito que sim. São Januário é o nosso caldeirão, a pressão é um pouco maior para os adversários. Mas como tinha muita gente ficando de fora, os ingressos estavam esgotando em um dia, esse jogo acabou sendo transferido para o Maracanã. Outros serão. Sabíamos que tínhamos que continuar com o mesmo foco. Em São Januário a pressão para o adversário é maior, uma atmosfera hostil, no bom sentido. Mas a festa no Maracanã foi incrível e maravilhosa. Fizemos um grande jogo. Foi incrível. Surpreendeu a todos no futebol brasileiro uma torcida fazer uma festa tão grande na 12ª rodada da Série B", finalizou.