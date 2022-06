Juan Quintero - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/06/2022 15:11

Rio - A vitória por 1 a 0 do Vasco sobre o Cruzeiro, no último domingo, no Maracanã, ficará marcada para sempre na vida de Juan Quintero. Nesta quarta-feira, o zagueiro concedeu entrevista no CT Moacyr Barbosa e falou sobre a emoção de atuar no estádio com a camisa cruzmaltina, diante de mais de 60 mil torcedores.

"São coisas que o dinheiro não paga, que vão ficar no meu coração para sempre. Como jogador e como ser humano, isso é o mais importante. Se você faz essa pergunta para qualquer jogador, eles também vão responder isso", disse o colombiano.

Emprestado pelo Fortaleza até o fim do ano, Quintero manifestou desejo de continuar na Colina. Ele tem contrato com o time nordestino até 31 de dezembro e ficará livre em 2023.

"Estou muito feliz aqui, feliz por vestir uma camisa tão grande como a do Vasco. Por mim eu ficaria aqui por dez anos. Meu contrato está acabando no Fortaleza, vou ficar livre. Coloco nas mãos de Deus. Agora estou focado aqui, 2022 no Vasco, focado em colocar o clube na Série A. Mas se fosse por mim, claro que eu queria ficar aqui muitos anos mais", garantiu.