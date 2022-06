Raniel e Nene em lance da partida entre o Club de Regatas Vasco da Gama e o Londrina na cidade de Londrina no Parana em 18 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO / CRVG - Daniel Ramalho

Publicado 18/06/2022 18:37

Autor do gol que deu a vitória ao Vasco sobre o Londrina, por 1 a 0, no Estádio do Café, Raniel quebrou um jejum de 7 jogos sem marcar. O último foi contra a Ponte Preta, pela 4ª rodada da Série B, fato que o atacante nem lembrava.

"Não lembrava do meu último gol. Bom voltar a marcar, atacante vive de gols. Primeiramente quero agradecer a Deus, por sempre me dar oportunidades e força. Agradecer a equipe também, sem eles eu não consigo nada. O mais importante foram os três pontos que a gente conquistou."



O Vasco sofreu muito sufoco para garantir os três pontos, mas isso foi minimizado por Raniel. O atacante afirmou que nem sempre vai dar para jogar bem e destacou que no final, o que vale é a vitória.



"A gente sabe que estando no Vasco, uma das equipes favoritas ao título e para subir, as pessoas querem sempre jogos bonitos, mas Série B é isso aí. Vai ter jogo que a gente não vai conseguir ir bem, mas o importante é vencer. A gente quer subir, ser campeão e para isso o importante é vencer. Vencemos e estamos lá na frente."



A partida marcou a estreia do técnico Maurício Souza, que foi bastante elogiado por Raniel.



"É um treinador que muita gente não conhece, mas pelo pouco que ele mostrou para gente, é bastante inteligente. Aos poucos vamos pegando a forma dele trabalhar e o Vasco é quem tem a ganhar."



Com 27 pontos, o Vasco é o vice-líder da Série B, com quatro a menos que o Cruzeiro. O Cruz-Maltino volta a jogar na sexta-feira, quando enfrenta o Operário, em São Januário.