Mauricio Souza no treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama no CT do Londrina na cidade de Londrina no Parana em 17 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO / CRVG - Daniel RAMALHO / CRVG

Rio - A cidade e o time do Londrina deram ao Vasco a última imagem de uma aterrorizante temporada 2021. No mesmo Estádio do Café onde os times se enfrentam neste sábado, o Cruz-Maltino se despediu do ano passado fazendo gol contra, com goleiro falhando e o artilheiro perdendo pênalti. Os tempos mudaram, realmente.

Maurício Souza vai estrear, mas o time vem em evolução desde antes. Invicto desde o início desta edição da Série B, marcou três gols no Náutico, na última terça-feira, e venceu o Cruzeiro no último domingo. O novo treinador chegou, e quer dar sequência à boa fase.

"Foi uma semana extremamente produtiva, positiva, conseguimos botar em prática tudo aquilo que planejamos. Sabemos do adversário que vamos encontrar. Adversário que vem, em casa, de uma invencibilidade. Vem crescendo na tabela, vem de dois bons resultados", ponderou o técnico, antes de emendar:

"Porém, o Vasco também vem crescendo, vem mostrando um jogo mais sólido, mais consistente. A semana nos deixa extremamente confiantes e tenho certeza que, se conseguirmos reproduzir a semana, e vamos, temos tudo para sair daqui com o resultado positivo", afirmou, já em Londrina.

No Estádio do Café, o ano passado teve um fim que simbolizou o quão ruim a temporada foi. Desta vez, o Cruz-Maltino vive boa fase, olha para cima e o treinador quer começar bem.