Mauricio Souza no treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama no CT do Londrina na cidade de Londrina no Parana em 17 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO / CRVG - Daniel RAMALHO / CRVG

Publicado 18/06/2022 15:08

Rio - O Vasco da Gama está escalado para enfrentar o Londrina, neste sábado (18), às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em sua estreia pelo Cruzmaltino, o técnico Maurício Souza trouxe poucas novidades. A única mudança foi a volta de Andrey Santos, que estava defendendo a seleção brasileira sub-20, e não atuou nas últimas partidas.

Com isso, a equipe do Vasco da Gama foi definida da seguinte forma: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio. Para o banco de reservas, estão a disposição: Alexander, Halls, Weverton, Danilo Boza, Riquelme, Matheus Barbosa, Zé Gabriel, Juninho, Bruno Nazário, Palacios, Raniel e Erick.