Londrina x Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 18/06/2022 17:57

Rio - O técnico Maurício Souza conseguiu um bom resultado em sua estreia pelo Vasco da Gama. Apesar de não ter feito uma grande partida, o Cruzmaltino venceu o Londrina por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio do Café, e voltará do Paraná com os três pontos na bagagem. Raniel marcou o único gol da partida. Com o resultado, o time carioca ultrapassou o Bahia e terminará a rodada na vice-liderança da Série B, com 27 pontos.

As duas equipes fizeram um jogo morno ao longo da primeira etapa. Com dificuldades na criação, o Vasco teve uma atuação fraca e pouco ameaçou o gol do Londrina. O Cruzmaltino até criou uma boa chance no começo, quando Getúlio foi lançado nas costas da defesa do time paranaense e saiu cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira, mas acabou finalizando muito mal. Posteriormente, o time de Maurício Souza só chegou a ameaçar em uma boa jogada de Andrey Santos, já no fim.

Apesar de ter mais posse de bola, o Vasco cometeu diversos erros coletivos, principalmente defensivos, que foram explorados pelo Londrina. Mirandinha soltou uma bomba e chegou a tirar tinta do travessão, enquanto Douglas Coutinho obrigou Thiago Rodrigues a fazer boa defesa após Anderson Conceição errar na saída de bola. A melhor chance do time paranaense aconteceu já nos acréscimos, quando Jhonny Lucas recebeu na entrada da área e encheu o pé, mas a bola explodiu no travessão e as duas equipes foram para o intervalo com o zero no placar.

A conversa com o técnico Maurício Souza no vestiário surtiu efeito, o Vasco voltou mais consistente e não demorou para abrir o placar. Edimar fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Nenê, que se esticou todo para desviar. O goleiro Matheus Nogueira até consegue fazer a defesa, mas Raniel, que havia acabado de entrar, apareceu para conferir e mandar a bola para o fundo do gol.



Apesar do bom início no segundo tempo, o Vasco voltou a pecar nos erros defensivos e viu o Londrina criar chances de perigo. As melhores oportunidades aconteceram com Matheus Lucas, que dividiu com Thiago Rodrigues na área e viu a bola passar por cima do travessão, e em boa jogada de Caprini, que chegou pelo lado esquerdo e bateu cruzado, mas Salatiel não conseguiu alcançar e viu a bola atravessar a pequena área.

No fim, Samuel ainda recebeu livre na área para cabecear, mas concluiu mal e Thiago Rodrigues fez a defesa com tranquilidade. Como os donos da casa não conseguiram ser efetivos, o Cruzmaltino garantiu a vitória pelo placar mínimo

O Vasco volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, contra o Operário, em São Januário. A expectativa é de casa cheia mais uma vez na Colina.

LONDRINA X VASCO

Local: Estádio do Café (PR)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

LONDRINA: Matheus Nogueira, Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar e Eltinho (Felipe Vieira); Luis Mandaca (João Henrique), Jhonny Lucas, Marcinho (Salatiel) e Caprini; Mirandinha (Matheus Lucas) e Douglas Coutinho (Watson). Técnico: Adilson Batista.

VASCO: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias (Weverton), Anderson Conceição, Juan Quintero e Edimar; Yuri Lara (Zé Gabriel), Andrey Santos e Nenê; Figueiredo (Erick), Gabriel Pec (Matheus Barbosa) e Getúlio (Raniel). Técnico: Maurício Souza.

Gols: Raniel (2' do 2ºT)

Cartões: LEC: Marcinho e Saimon; VAS: Edimar, Weverton, Raniel e Gabriel Pec