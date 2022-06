Mauricio Souza - Daniel Ramalho

Publicado 18/06/2022 19:39

Rio - Maurício Souza estreou no comando do Vasco com um resultado importante ao bater o Londrina por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio do Café. Apesar dos três pontos, o técnico Cruzmaltino admitiu que a equipe teve algumas dificuldades ao longo da partida.

"Sem dúvidas não foi a vitória mais bonita do Vasco, porém o time criou nesses últimos jogos um DNA competidor forte. Jogamos contra um adversário que não tinha perdido em casa, ganhou 10 dos últimos 15 pontos que disputou e que dificulta demais o jogo dentro da sua casa. O campo não estava nas melhores condições para um jogo mais elaborado. Não entendo hoje que a gente tinha que sair daqui fazendo um jogo elaborado, mas reforçar esse espírito de luta e garra, que foi a tônica do nosso jogo. Muito feliz em sair daqui com os três pontos contra um adversário que vendeu duro", disse Maurício.

"Valorizo muito o gol, mas não deixo de valorizar o jogo, que muitos não acham tão bonito, mas que depois vemos um grupo no vestiário desprovido de vaidade e vibrando. Se a gente conseguir com o tempo elaborar o jogo mais um pouco vai ser ótimo, mas nosso primeiro objetivo não é chegar aqui e dar espetáculo, mas fazer o Vasco voltar para a Série A", completou.

Com a vitória deste sábado, o Vasco assumiu a vice-liderança da Série B. O Cruzmaltino volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, contra o Operário, no Estádio do Café.