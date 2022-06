Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/06/2022 15:00

Rio - Conhecido por ter uma categoria de base muito forte, o Barcelona vem ampliando seus olhares para os jovens do futebol brasileiro. De acordo com informações do jornal "Sport", o clube espanhol vem observando alguns nomes que atuam no país. Entre eles, estão dois jogadores do Vasco: o meia Andrey Santos e o atacante Rayan.

Andrey Santos, de 18 anos, já faz parte da equipe principal do Vasco. Ele atuou em 12 partidas em 2022 e marcou uma vez pelo clube carioca. Já Rayan, de apenas 15 anos, é uma promessa da base. Na atual temporada, atuando pela equipe sub-17, o jovem fez 14 gols em 14 partidas pelo Cruzmaltino.

Além dos atletas que defendem o Cruzmaltino, o Barça estaria observando de perto outros atletas. Seriam eles: Danilo e Endrick, que defendem o Palmeiras, além de Ângelo e Kaiky, que são jogadores do Santos.