Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 20/06/2022 16:09

Rio - O compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Vasco pelo grupo 777 Partners pode estar mais próxima. Segundo o portal "Papo na Colina", uma parte da proposta vinculante dos investidores americanos já chegou em São Januário e, até a próxima quarta-feira (22) deve chegar o restante para a avaliação de todo o processo. Contudo, por mais que o clube carioca tenha pressa, a proposta ainda passará pela votação dos sócios, que poderão ser a favor ou contra à venda de 70% do Cruzmaltino.

O prazo do Vasco é curto, já que o clube pretende contratar reforços durante a próxima janela de transferências, entre 18 de julho e 15 de agosto. E, para isso acontecer, será necessário o investimento da 777 Partners previsto em contrato de R$ 700 milhões dentro de três anos. Dentro desse valor, R$ 70 milhões já foram cedidos por meio de um empréstimo-porte em março, e o grupo investidor promete a injeção de outros R$ 120 milhões logo após a aprovação dos sócios em Assembleia Geral.

Ainda assim, é grande a possibilidade de o martelo ser batido somente depois da abertura da janela de transferências, uma vez que falta menos de um mês para dia 18 de julho.