Torcida do Vasco compareceu em grande número nos últimos jogos em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 20/06/2022 17:48

Rio - O embalado Vasco da Gama, único time invicto juntando todas as divisões do Campeonato Brasileiro, inicia sua preparação para o duelo com o Operário-PR, na próxima quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), em São Januário. Após três vitórias consecutivas na Série B, o Cruzmaltino deve ter casa cheia para o seu próximo compromisso.

Segundo parcial divulgada no começo da tarde desta segunda-feira (20), cinco mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto.

O clube ainda informou, através de suas redes sociais, que que entrou em acordo com a direção do Operário-PR para a cessão de camarotes para o clube visitante no duelo. Ou seja, o estádio terá carga máxima à disposição do Cruzmaltino.

O #VascoDaGama informa que entrou em acordo com a direção do Operário-PR para a cessão de camarotes para o clube visitante no jogo em São Januário. Com isso, a carga total da arquibancada estará à disposição da torcida do Vasco.



Confira os valores dos ingressos para o confronto entre Vasco da Gama e Operário-PR:

Social – R$100,00

VIP – R$80,00

Arquibancada – R$60,00

Visitante – R$60,00







Setor Social



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00



Setor VIP



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$24,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$24,00

Estatutário Norte a Sul – R$40,00

Estatutário Camisas Negras – R$40,00

Estatutário – R$40,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$24,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$72,00



Setor Arquibancada



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$18,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$18,00

Estatutário Norte a Sul – R$30,00

Estatutário Camisas Negras – R$30,00

Estatutário – R$30,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$18,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$54,00