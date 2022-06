Mauricio Souza no treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama no CT do Londrina na cidade de Londrina no Parana em 17 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO / CRVG - Daniel RAMALHO / CRVG

Mauricio Souza no treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama no CT do Londrina na cidade de Londrina no Parana em 17 de junho de 2022. Foto: Daniel RAMALHO / CRVGDaniel RAMALHO / CRVG

Publicado 20/06/2022 19:51

Gabriel Dias Divulgação Rio - O técnico Maurício Souza ganhou uma preocupação para os próximos jogos do Vasco. Titular da lateral-direita, Gabriel Dias teve uma lesão no tendão detectada em exame realizado nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.

Gabriel foi diagnosticado com uma tendinopatia – inflamação dos tendões. Ele precisou ser substituído durante a partida contra o Londrina, no último sábado, e só voltará aos treinos quando não sentir mais dores no local.

"O Gabriel Dias foi reavaliado nesta segunda pela manhã. Fez fisioterapia e saiu para realizar uma ressonância magnética, que corroborou com o exame físico. Ele tem realmente uma tendinopatia (processo inflamatório que ocorre nos tendões) grande no tendão patelar. O que vai ditar o retorno, quando ele retornará, será o quadro dele. A partir do momento que ele estiver melhor das dores e conseguir suportar a carga de jogo e treino, ele voltará a treinar", afirmou Gustavo Caldeira, diretor médico e coordenador do DESP do Vasco.

Gabriel Dias foi titular em 11 dos 12 jogos do Vasco na Série B. A tendência é que ele seja substituído por Weverton caso não tenha condições de atuar nas próximas partidas.