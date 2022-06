Torcida do Vasco compareceu em grande número nos últimos jogos em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 21/06/2022 12:11

Rio - O Vasco terá casa cheia na noite deste sexta-feira, às 19h, diante do Operário, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O clube liberou, na manhã desta terça-feira a venda de ingressos para o público geral, que em poucas horas foram esgotados. A capacidade total do estádio é de 21.880 torcedores.

Vice-líder da tabela, o Cruzmaltino está invicto na competição, vem de três vitórias seguidas e busca encostar no líder Cruzeiro, que tem quatro pontos a frente. Já o Operário vem de empate e ocupa a oitava posição na classificação. Se vencer, chega aos 19 pontos e encosta no G-6 na tabela.