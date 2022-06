Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 21/06/2022 21:44

Rio - Um passo importante foi dado. O Vasco anunciou, na noite desta terça-feira, que foi concluída a diligência sobre a proposta da 777 Partners para a compra de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) cruz-maltina.

O próximo passo é a proposta ser avaliada pela Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo (CD). Em seguida, será levada à votação do CD e, em última instância, à Assembleia Geral Extraordinária (AGE). O clube deseja que tudo seja concluído até um momento que permita a utilização de recursos da 777 para atuação no mercado. A janela de transferências abre no próximo dia 18.



Confira a nota publicada no site oficial do Vasco:



"O Vasco da Gama e a 777 Partners informam que após quatro meses de trabalho, a Due Diligence foi concluída com a anuência entre as partes dos termos pré-acordados no memorando de entendimento assinado em fevereiro passado, que tem como pontos principais a venda para a 777 Partners de 70% das ações da futura Vasco SAF por R$ 700 milhões e a assunção pela SAF de até R$ 700 milhões de dívidas do CRVG.



Os contratos estão em fase de assinatura entre o Brasil e Estados Unidos. Na sequência serão entregues à Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo para análise e emissão de parecer que será levado à apreciação do Conselho Deliberativo. Em última instância, os sócios do CRVG reunidos em Assembleia Geral tomarão a decisão de aprovar ou não a operação."