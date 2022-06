Roberto Dinamite está internado para tratar de infecção - Reprodução/Instagram Roberto Dinamite

Publicado 21/06/2022 15:12 | Atualizado 21/06/2022 15:42

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite informou em um vídeo publicado nas redes sociais que está internado no hospital para tratar de uma infecção bacteriana. O ex-jogador de 68 anos, que apresentou certa dificuldade para falar, tranquilizou os fãs e disse que em breve receberá alta.



"Estou aqui para dizer a todos vocês que está tudo bem. Tive uma infecção por bactéria, descobri. Graças a Deus está tudo e bem e logo logo estou voltando para casa. Obrigado pela força e carinho de todos vocês. Estamos juntos", disse Dinamite no vídeo.



No fim de maio, Dinamite passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Ele está em tratamento de câncer desde que precisou ser internado em 23 de dezembro, quando descobriu o problema de saúde e fez outro procedimento para desobstrução do intestino.



Em abril, o ídolo vascaíno foi homenageado com a inauguração de uma estátua em São Januário.