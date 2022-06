Nenê avalia desempenho do Vasco e fala sobre relação com Maurício Souza - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/06/2022 21:03 | Atualizado 21/06/2022 21:04

Rio - O único clube invicto nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama vive uma das melhores fases dos últimos tempos. Mesmo com um elenco jovem, um dos principais destaques da equipe é o experiente meia Nenê. Nesta terça-feira (21), o camisa 10 do Cruz-Maltino participou do evento “Play With Legends”, organizado pelo Paris Saint-Germain, e pelos hotéis Fairmont e Accor. Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o jogador, de 40 anos, conversou sobre o atual momento do clube carioca.

Perguntado sobre a expectativa do duelo de sexta-feira (24), contra o Operário-PR, em São Januário, pela 14ª rodada da Série B, Nenê disse que o elenco irá dar o seu máximo para garantir os três pontos, e revelou que a invencibilidade não é assunto nos bastidores do Vasco.

“Expectativa muito grande. A gente tá num caminho muito bom, e não ficamos pensando em invencibilidade, acredito que seja uma coisa natural. A gente trata cada jogo como uma final e com certeza sexta não vai ser diferente. Vamos dar a vida pra conquistar esses três pontos que são muito importantes para a gente”, comentou Nenê.

O meio-campista também comentou sobre a relação com o técnico Maurício Souza.

“É uma relação muito boa. Tivemos pouco tempo ainda, mas ele é muito solícito, está realmente dando confiança pro grupo, dizendo que a gente estava num caminho muito bom. Agora, ele vai implementar umas características para deixar o time com a cara dele, mas o que eu mais senti foi a confiança que ele botou no time, de manter esse caminho e melhorar algumas coisas pontuais do time. Então, a relação está sendo muito boa”, avaliou o camisa 10 do Cruzmaltino

Nenê também falou sobre o fato de ser um jogador experiente, mesmo em um elenco tão jovem.

“É uma coisa muito bacana, ser exemplo e referência para a molecada. A gente tem um grupo com um relacionamento muito bom, sem vaidade, todo mundo querendo estar comprometido com o projeto e com o objetivo de subir (pra Série A) neste ano. Tá sendo muito bacana trabalhar com eles. Estou tentando me manter com a mente jovem também, e está sendo uma mescla muito legal”, disse.

Sobre o evento “Play with Legends”, Nenê elogiou o PSG, e comentou sobre a alegria de jogar tão próximo dos torcedores.

"Foi um evento muito bacana. O PSG é um time que tem uma história muito bonita. É um evento muito bacana organizado pelo hotel, o Fairmont, que tem um carinho muito grande com os membros. Acho que eles tiveram um dia muito bacana, mas com certeza eles ficaram muito felizes, e isso deixa a gente bem satisfeito. Todos se divertiram muito no jogo, no passeio, no hotel, e em todos os momentos que tiveram, então realmente tô bem feliz por causa deles”, disse.

Para finalizar, Nenê mandou um recado especial aos vascaínos que estarão no confronto com o Operário-PR.

“A gente está ansioso, estamos adorando o carinho, o respeito, e o apoio que eles (torcedores) estão dando pra gente, e sexta-feira tamo junto, o caldeirão vai ferver, e vamos dar a vida para ganhar o jogo por vocês”, finalizou Nenê.

Vasco da Gama e Operário se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B.