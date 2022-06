Andrey Santos está no Vasco desde os seis anos - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 22/06/2022 12:25 | Atualizado 22/06/2022 13:06

Rio - Considerado uma das maiores promessas da base do Vasco, o meia Andrey Santos, de 18 anos, negocia a renovação de contrato com o clube. Porém, de acordo com informações do "LANCENET", as conversas estão estagnadas. O portal afirmar que não existe má vontade de nenhumas partes, mas a negociação já causa preocupação no clube carioca.



Sondado por PSG e Barcelona, Andrey tem contrato até maio de 2023. Caso as partes não se acertem, em dezembro desde ano, o jovem poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Além disso, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, a multa do jovem para um outro clube brasileiro é de somente R$ 14 milhões.



Em entrevista ao canal do YouTube "Portão 9", Carlos Brazil, gerente de futebol do Vasco, afirmou que não crê que o jovem troque o clube de São Januário por outra equipe do país. "Não acredito em saída para clube brasileiro. O Andrey é um menino que tem uma família muito boa, é um menino especial, está no Vasco desde os seis anos e tem uma gratidão ao clube. Não acredito que ele sairia", disse.



O dirigente se mostrou otimista em relação a uma resolução do caso. Segundo ele, a chegada da 777 Partners teria feito com que o agente do atleta quisesse ter mais informações sobre o planejamento do grupo norte-americano em relação à base do clube carioca.

"São questões que precisam ser negociadas, mas eu acho que o grande receio do agente é a entrada da empresa (777 Partners), por não saber exatamente como ela vai lidar com as joias do clube", concluiu.