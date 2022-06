Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 21/06/2022 21:19

Rio - Visando reforçar o seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama está interessado na contratação do atacante uruguaio Salomón Rodríguez, que atualmente defende o Godoy Cruz, da Argentina. A informação é do jornalista Javier Nievas, da ESPN Argentina.

Salomón Rodriguez em ação pelo Godoy Cruz Reprodução/Instagram

Ainda segundo o comunicador, o Cruzmaltino já conversou com os representantes do jogador, e irá enviar, em breve, uma proposta para adquirir 50% do passe de Salomón. No entanto, a diretoria sabe que não terá tarefa fácil. O jogador chegou na equipe em fevereiro deste ano, e possui contrato até dezembro de 2026.

Cria da base do Rentistas, do Uruguai, Salomón, de 22 anos, vem sendo um dos destaques da equipe do Godoy Cruz. Desde sua chegada ao clube, o atacante disputou 15 partidas, balançando a rede em nove oportunidades. O jogador possui uma média de 74 minutos em campo.