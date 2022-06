Danilo Boza ao lado do gerente de futebol do Vasco, Carlos Brazil - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 22/06/2022 15:43 | Atualizado 22/06/2022 15:50

Rio - O Vasco vive grande momento na Série B, porém, a possível chegada de reforços é algo que agrada aos torcedores. Em entrevista concedida ao canal "Portão 9", o gerente de futebol, Carlos Brazil, abordou a informação de que o atacante Salomón Rodriguez, do Godoy Cruz, estaria na mira do clube.

"Não tem nada. Absolutamente nada com nenhum jogador. O nome dele não está nem entre os monitorados", afirmou o dirigente. O nome do uruguaio, de 22 anos, ganhou força após a informação do jornalista Javier Nievas afirmar que o clube carioca desejava comprar 50% dos direitos.

Salomón Rodriguez vive bom momento no futebol argentino, tendo marcado nove gols em 17 jogos na última temporada. Carlos Brazil admitiu, no entanto, que o mercado sul-americano vem sendo avaliado pelos dirigentes vascaínos. O clube carioca pode fazer algumas contratações quando a próxima janela abrir nas próximas semanas.