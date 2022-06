Thiago Rodrigues - Daniel RAMALHO/CRVG

Thiago RodriguesDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 22/06/2022 13:54

Rio - Vice-líder da Série B, o Vasco vê suas esperanças de retornar à Série A ficarem maiores a cada rodada. No entanto, entre os jogadores, a cautela prevalece. Em coletiva na tarde desta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o goleiro Thiago Rodrigues destacou a importância de não relaxar por conta da vantagem e a evolução da equipe ao longo do primeiro semestre.

"Tudo uma sequência, trabalho muito bom, o que o Zé Ricardo fez com a gente, consolidando cada setor do campo. Tudo é uma sequência. Futebol, por mais imediatista, tem processos que não tem como pular. Agora estamos colhendo bons frutos e temos esperança de seguir um bom caminho na Série B. E ainda tem margem para evolução mais significativa em todos os setores, Série B é uma árdua, forte, ninguém sobe na 13ª rodada. Temos algumas guerras pela frente", disse Thiago.

O goleiro também falou sobre as diferenças entre os trabalhos de Zé Ricardo e Maurício Souza.

"Cada um tem seu modo de trabalho, acho que Maurício procurou manter o que vinha sendo feito de bom pelo Zé. O Zé conseguiu colocar num grupo muito forte algumas características pontuais, e o Mauricio está dando seguimento a isso. Claro que uma equipe no meio da competição tem que evoluir. Maurício tem procurado fazer isso, dar esse conteúdo. Estamos muito felizes com ele, temos percebido ele de uma maneira muito legal, estamos abraçando ele. Creio que a tendência é evoluir e colocar o Vasco na Série A", destacou.