Vasco recebeu a medalha São Francisco de Assis - João Pedro Isidro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 22/06/2022 17:52

Rio - O Vasco recebeu a medalha São Francisco de Assis, que é concedida a pessoas ou entidades que tenham prestado serviços relevantes à causa dos animais. A proposta foi feita pelos vereador Luiz Ramos Filho e Alexandre Izquierdo, tendo em vista que o clube é o pioneiro no engajamento da causa.



O Cruz-Maltino implementou uma categoria para animais no programa de sócios-torcedores. Cabe destacar, que parte da renda obtida é revertida para ONGs de proteção animal.

Para o primeiro vice-presidente, Carlos Osório, a atitude do Gigante da Colina não poderia ser diferente, uma vez que é pioneiro na luta pelas causas ao longo dos anos e sempre apoiará os temas relevantes para o povo.



"O Vasco da Gama sempre foi pioneiro e liderou causas sociais ao longo de sua centenária história. Por isso temos orgulho de estarmos engajados na luta pela defesa e proteção dos animais juntamente com nossos sócios e torcedores. Nossas portas estarão sempre abertas no apoio aos temas relevantes para a sociedade", destacou Osório.



A cerimônia foi realizada em São Januário e o Vasco também se comprometeu em ceder espaço dentro do estádio para receber o programa CastraRio, que castra gatos e cachorros de estimação dos cariocas. Vale destacar, que o clube também vai aproveitar os jogadores para uma campanha institucional de incentivo à adoção.