Edimar no treino do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 23/06/2022 17:11

Jogador discreto, mas líder importante no Vasco, Edimar não é dos mais acarinhados pela torcida do Vasco. Parte dela critica a reserva de Riquelme, outros entendem que o início do lateral-esquerdo de 36 anos no time não foi bom. Agora, com a boa fase da equipe, a rejeição diminuiu, mas o titular entende que mantém bom nível desde que estreou.



"Cada um pensa de uma forma. Eu não consigo pensar assim. Acho que estou sendo muito regular desde que cheguei. Concordo que, com os resultados, alguns são mais cobrados, outros não. Minha crescente eu devo muito à crescente do time. Estamos fazendo jogos mais seguros, compactos", analisou Edimar. E prosseguiu:



"Deixo mérito para o Zé Ricardo, que trabalhou muito a questão do nosso time. Desde o início eu falo que montar um time em três, quatro meses, chegando 22 jogadores novos não é fácil. Então, realmente colocamos na nossa cabeça que precisamos de todos e, hoje, você vê que o Vasco, quando defende, defende com todo mundo. E, no ataque, os que precisam sempre estão. Não só na maneira como eu cresci, mas acho que o time em si está mais junto um do outro. Isso ajuda, e com o apoio do torcedor tudo fica mais fácil. Agradeço muito a Deus por estar vivendo um momento como esse no Vasco, de segurança, de ter o trabalho reconhecido. Divido o mérito com meus companheiros e com a comissão técnica", celebrou.



O Vasco finaliza, nesta quinta-feira, a preparação para o jogo contra o Operário. O duelo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será em São Januário.