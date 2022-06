Mauricio Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Rio - Contratado recentemente para ser o novo treinador do Vasco, Mauricio Souza tem tido como hábito nos seus primeiros dias de clube conversar individualmente com os jogadores do clube carioca. Ele deseja saber como os seus comandados se sentem e como pensam. A ideia tem sido aprovada pelo elenco cruzmaltino. As informações são do portal "globoesporte.com".

Com tranquilidade, o novo treinador tem mostrado cautela antes de implementar o seu estilo. Substituto de Zé Ricardo, Mauricio Souza prefere um jogo mais apoiado, com controle da posse e troca de passes. O comandante deseja um time que joga mais aproximado e que a toca a bola em espaços mais curtos.

Na sua estreia, Mauricio Souza conseguiu a vitória sobre o Londrina, que manteve o Vasco invicto na Série B. Além disso, o Cruzmaltino ultrapassou o Bahia e está em segundo lugar. Nesta sexta, o clube carioca recebe o Operário, às 19 horas, em São Januário.