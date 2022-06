Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Rio - Próximo de fechar a compra de 70% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) pelo grupo de investidores da 777 Partners, o Vasco busca por reforços para seguir com bons resultados na Série B e subir para a elite do futebol brasileiro. Com o investimento imediato de R$ 120 milhões após a votação dos sócios em Assembleia Geral, a expectativa é que o clube faça boa movimentação na segunda janela de transferências e, segundo o portal "Vascaíno.net", o jogador Cesc Fàbregas foi oferecido aos empresários.

Cesc Fàbregas está livre no mercado desde que deixou o Mônaco, da França Divulgação/ Twitter/AS Monaco

De acordo com o site, a 777 Partners analisa a possibilidade por mais que o atleta não apresente o perfil procurado pelo clube. Fàbregas possui 35 anos, mas chama a atenção dos norte-americanos por se tratar de um jogador acima da média no futebol, já que é ex-Barcelona e campeão mundial pela Espanha em 2010.

O meio-campista teve seu contrato encerrado no Mônaco, está livre no mercado e aberto a atuar no futebol brasileiro. No entanto, não há nenhum tipo de negociação aberta, uma vez que o grupo de investidores só quer fechar esse tipo de contratação quando já tiver posse majoritariamente da SAF do Vasco.