Nenê exalta festa da torcida após vitória do VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 24/06/2022 21:32

Rio - Um dos destaques do Vasco, Nenê comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Operário, na noite desta sexta-feira (24), em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B. O meia-atacante, de 40 anos, marcou um dos gols, deu uma assistência e foi novamente decisivo. Além disso, o jogador exaltou a festa da torcida cruz-maltina.

"É incrível. A gente parece que é um só. Eles enxergam nossa vontade de ganhar os jogos. Estamos vendo que eles dão a vida pela gente o tempo inteiro. Muito feliz com a vitória. Eram três pontos muito importantes para a gente seguir firmes, com passos largos, para o nosso objetivo", disse Nenê, em entrevista ao 'Premiere', após a partida.

O meia-atacante ainda aproveitou para parabenizar o Vasco pelas ações contra a homofobia e em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado na terça-feira (28).

"O Vasco é inclusão, sempre brigou por essas causas, não era diferente hoje. É um clube que abraça. A gente é contra todo tipo de violência, racismo. O Vasco está de parabéns", concluiu.

Com a vitória, o Vasco se mantém na segunda colocação, com 30 pontos, e fica perto do líder Cruzeiro, que tem 31. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra o Novorizontino, às 21h30, no estádio Jorjão, pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B.