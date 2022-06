Organizadas com as bandeiras do Vasco com arco-íris que serão usadas nesta sexta-feira - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 24/06/2022 15:02

As torcidas organizadas do Vasco assinaram o Código de Conduta Ética em que se comprometeram a adotar práticas contra a violência, assédio e discriminação nos estádios, incluindo evitar gritos preconceituosos. O documento foi preparado pelos departamentos Jurídico e de Integridade do Gigante da Colina e é um gesto que visa à luta contra a homofobia e a transfobia no futebol e na sociedade, justamente no mês do orgulho LGBTQIAP+, que acontece no dia 28 de junho.



Para simbolizar essa promessa de nova fase nas arquibancadas, a torcida do Vasco utilizará seis bandeiras com o arco-íris na partida desta sexta-feira, contra o Operário-PR, em São Januário, pela Série B. Uma faixa com a frase "Respeito, Igualdade e Diversidade" também estará presente.

"O Vasco sempre foi pioneiro na luta contra a desigualdade e o preconceito. Abrimos o futebol para pretos, pobres e operários no início do século passado e hoje nos engajamos nas causas do século XXI, como o combate à homofobia e transfobia. Mais uma vez o estádio de São Januário será palco de um momento histórico de transformação do futebol, honrando os ideais que motivaram a sua construção", disse o presidente do Vasco, Jorge Salgado, ao site oficial do clube.



Veja o documento assinado pelas torcidas do Vasco:



"Manifesto das Torcidas do Vasco da Gama

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2022

O Vasco da Gama é clube com alma. As paredes de São Januário não seriam nada se não houvesse um espírito pulsante que as permeia. É esta alma que permite ao Vasco não parar na história e seguir adiante, com as pautas necessárias para cada momento. E é justamente essa alma irrequieta, contestadora e generosa que apaixonou seus milhões de torcedores de norte a sul desse Brasil.



O Vasco da Gama teve coragem para enfrentar o racismo e o elitismo que marcavam o futebol no início do século passado. Mas, além da coragem, move o Vasco a certeza de que a tarefa nunca está completa. Sempre há mais a se fazer, mais a avançar, mais a se combater. A alma do Vasco é combativa por natureza.



Neste início de século XXI, o Vasco da Gama reconhece que outras pautas se somam à do racismo. A luta contra a homofobia e a transfobia, ainda tão incipiente em nossa sociedade, é uma das causas que se mantiveram invisíveis por tempo demais e que o Vasco da Gama orgulhosamente abraça desde o lançamento do manifesto contra a homofobia e a transfobia, em 2021. O chamado feito pelo Vasco àquela altura foi por um engajamento maior dos vascaínos e da sociedade em geral em torno de um tema que não pode ser evitado, como foi por tanto tempo.



E, para tal, o Vasco se mobiliza como instituição – o Vasco como um todo. De nada adianta que pessoas isoladas se engajem em uma causa nobre. Pessoas são passageiras, mas não a instituição. E nada é mais representativo de um clube de massa como o Vasco do que seus torcedores – e são eles que se mostram imbuídos do compromisso de agir em nome do que é certo.



A torcida compreende o papel de liderança do Vasco no curso da história do Brasil e do futebol mundial, e abraça a causa. Neste Mês do Orgulho LGBTQIA+, o clube apresentou às suas torcidas organizadas um Manual de Conduta Ética, que determina o repúdio a qualquer manifestação discriminatória, incluindo a demonstração de preconceito de gênero e de orientação sexual.



As torcidas organizadas do Vasco aderiram sem hesitação, mostrando mais uma vez que uma instituição não se faz apenas de paredes e documentos. Uma instituição se constrói com pessoas dispostas a repensarem suas posições e, assim, contribuírem para nosso crescimento como sociedade.



O Vasco é a comunidade que o acompanha. E essa comunidade faz o que é o correto e não apenas o que é mais fácil. A luta contra a homofobia e contra a transfobia não pode passar ao largo do nosso clube e daqueles que o seguem. Se o futebol é um vetor de mudança da sociedade, a torcida do Vasco decide por se posicionar, mais uma vez, em favor do respeito, igualdade e diversidade. E conclama a todas as torcidas do futebol brasileiro a fazer o mesmo."