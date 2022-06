Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 24/06/2022 16:50

Rio - O Vasco faz uma bela campanha na Série B. Ao todo são 13 jogos de invencibilidade com sete vitórias e seis empates. Apesar disso, o Cruzmaltino deverá ter reforços para o segundo semestre. De acordo com informações do portal "IG", o clube carioca aguarda a finalização dos últimos detalhes com 777 Partners para buscar contratações.

O foco, no entanto, seria pela manutenção do elenco. O bom momento da equipe carioca na competição fez com que o trabalho pela busca de reforços fosse facilitado neste começo de relacionamento entre a empresa norte-americana e o Vasco. O Cruzmaltino está avaliando nomes no mercado, inclusive na América do Sul, com auxílio de membros da comissão do grupo investidor.



A 777 Partners deverá investir R$ 700 milhões no Vasco dentro de três anos, além da assunção da empresa norte-americana de outros R$ 700 milhões em dívidas do Vasco. Atualmente, o Gigante da Colina está na segunda colocação da Série B, com 27 pontos, quatro atrás do líder Cruzeiro.