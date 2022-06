Técnico Maurício Souza conseguiu segunda vitória pelo Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 25/06/2022 11:59

Com a vitória sobre o Operário-PR por 3 a 0 em São Januário, o Vasco se manteve invicto e faz a sua melhor campanha na Série B, com 30 pontos em 14 rodadas, superando 2016 quando fez 28. Além disso, se aproximou da meta estipulada de 35 pontos no primeiro turno e diminuiu para um a distância para o líder Cruzeiro, com um jogo a menos. Apesar do ótimo momento, o técnico Maurício Souza tenta frear a empolgação para manter os pés no chão para o objetivo principal, que é o retorno à Primeira Divisão, mas vê sua equipe no caminho certo.

"Falei para eles que estamos só no início da caminhada, falta muita coisa. Não tenho a menor dúvida de que, ao continuar com essa mentalidade vencedora, vamos conseguir nosso objetivo. Sem dúvida alguma a maior responsabilidade de todos os jogadores que estão no vestiário do Vasco da Gama é fazer o Vasco subir. Vai ser muito difícil tirar esse time do eixo. Com o apoio da nossa torcida, não tenho a menor dúvida de que, no final, vamos comemorar o acesso", afirmou o treinador vascaíno.



Em sua segunda partida no comando do Vasco, Maurício Souza viu o time ser vaiado antes do primeiro gol, devido à atuação, mas identificou um dos pontos fortes do time para não se abater com a pressão em São Januário.



"Psicologicamente é uma equipe muito forte, não se abala, que se acostumou a jogar aqui dentro com pressão a favor ou contra, se acostumou a jogar fora com pressão a favor ou contra. A cara desse time é o que a gente pode passar para o torcedor. Que não vai faltar luta, nem empenho", avisou.